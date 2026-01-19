Museveni zum Wahlsieger in Uganda erklärt

Kampala. Bei der Präsidentschaftswahl in Uganda ist der langjährige Staatschef Yoweri Museveni zum Sieger erklärt worden. Die Wahlkommission teilte am Sonnabend mit, der 81jährige Museveni, der seit 1986 an der Macht ist, habe knapp 72 Prozent der Stimmen erhalten. Sein größter Herausforderer, der frühere Popsänger Bobi Wine, warf der Regierung Betrug vor und rief seine Anhänger zu Protesten auf. Er hatte zuvor auf X mitgeteilt, dass er einer Razzia des Militärs in seinem Haus entkommen sei. Menschen aus seinem Umfeld ‌teilten Reuters mit, Wine halte sich versteckt in Uganda auf. (Reuters/jW)