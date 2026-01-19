Stromausfälle nach ukrainischen Angriffen

Saporischschja. Nach Angriffen der ukrainischen Streitkräfte auf von Russland kontrollierte Gebiete im Süden der Ukraine sind nach russischen Angaben mehr als 200.000 Haushalte ohne Strom. Wegen eines »feindlichen Angriffs« auf die Energieinfrastruktur sei in weiten Teilen der Region Saporischschja der Strom ausgefallen, erklärte Regionalgouverneur Jewgeni Balizki am Sonntag. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griff Russland das Land in der Nacht zum Sonntag mit 201 Drohnen an. Laut Präsident Wolodimir Selenskij wurden dabei zwei Menschen getötet. (AFP/jW)