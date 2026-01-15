Aus: Ausgabe vom 15.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
EU-Kredit für Ukraine: Großteil für Militärhilfe
Brüssel. Die EU-Kommission hat ihren Entwurf für ein beim EU-Gipfel im Dezember beschlossenes Darlehen an die Ukraine über 90 Milliarden Euro vorgestellt. Die Kommission schlage vor, ein Drittel der Summe für Haushaltshilfe und zwei Drittel für Militärhilfe vorzusehen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. (AFP/jW)
