Österreich beschließt Industriestrompreis

Wien. Die österreichische Bundesregierung hat sich auf ​ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts geeinigt. Vorgesehen sind ein gedeckelter Industriestrompreis von fünf Cent je Kilowattstunde ab 1. Januar 2027 sowie die Zulassung der unterirdischen CO2-Speicherung, wie das Bundeskanzleramt am Mittwoch mitteilte. Außerdem senkt Österreich die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsprodukte und bestimmte andere Lebensmittel. Die Steuer werde ab Juli auf knapp fünf Prozent halbiert, sagte Kanzler Christian Stocker (ÖVP) nach einer Klausur der Dreierkoalition. (Reuters/dpa/jW)