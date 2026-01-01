Trump droht Exxon Mobil
Washington. US-Präsident Donald Trump hat dem Ölkonzern Exxon Mobil mit einer Blockade von Investitionen in Venezuela gedroht. Zuvor hatte sich der Chef des Konzerns, Darren Woods, bei einem Treffen im Weißen Haus skeptisch über die Geschäftsmöglichkeiten in dem südamerikanischen Land geäußert. »Ich mochte die Antwort von Exxon nicht«, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) gegenüber Reportern an Bord der Air Force One. »Ich neige wohl dazu, Exxon draußen zu halten. Sie sind mir zu clever.« (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Kuba unter Druckvom 13.01.2026
-
Schweiz übernimmt westliche Sanktionslinienvom 13.01.2026