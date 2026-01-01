Trump droht Exxon Mobil

Washington. US-Präsident Donald Trump hat dem Ölkonzern Exxon Mobil ​mit einer Blockade von Investitionen in Venezuela gedroht. Zuvor hatte sich der Chef des Konzerns, Darren Woods, bei einem Treffen im Weißen Haus skeptisch über die Geschäftsmöglichkeiten in dem südamerikanischen Land geäußert. »Ich mochte die Antwort von Exxon ​nicht«, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) ​gegenüber Reportern an Bord der Air Force One. »Ich neige ‌wohl dazu, Exxon draußen zu halten. Sie sind mir zu clever.« (Reuters/jW)