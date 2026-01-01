Gegründet 1947 Dienstag, 13. Januar 2026, Nr. 10
BRD und Indien wollen enger kooperieren

Ahmedabad. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Besuch in Indien eine Vertiefung der wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit zwischen Berlin und Neu-Delhi angekündigt. Indien sei für Deutschland dabei ein »Wunschpartner«, sagte Merz am Montag im indischen Ahmedabad. In einer »zunehmend« von Großmachtpolitik geprägten und sich neu ordnenden Welt müssten Indien und Deutschland sich gemeinsam wappnen. Das bilaterale Handelsvolumen habe mit fast 50 Milliarden Dollar ein Rekordniveau erreicht. (AFP/jW)

