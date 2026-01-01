Gegründet 1947 Dienstag, 13. Januar 2026, Nr. 10
Banken klagen über Wettbewerbsnachteil

Frankfurt am Main. Die deutschen Privatbanken klagen über einen wachsenden Wettbewerbsnachteil für europäische Institute ​gegenüber ihren Konkurrenten aus den USA. Der Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff vom Bundesverband deutscher Banken (BdB) verwies am Montag auf die anstehende ​Umsetzung der finalen Basel-III-Regeln. In den USA werde voraussichtlich eine kapitalneutrale Lösung angestrebt. In Europa hingegen ‌würden die Kapitalanforderungen für große Banken durch den Anstieg des sogenannten Output Floors und das Auslaufen von Übergangsregelungen steigen. Herkenhoff forderte Erleichterungen bei der Regulierung. (Reuters/jW)

