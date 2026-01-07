Holocaustüberlebende Schloss gestorben

London. Die Holocaustüberlebende und Stiefschwester von Anne Frank, Eva Schloss, ist tot. Sie starb am Sonnabend im Alter von 96 Jahren in London, wie ihre Stiftung mitteilte. Ihr Einsatz für »Erinnerung, Verständigung und Frieden« sei unermüdlich gewesen, erklärte ihre Familie. Schloss war 1990 Mitgründerin der Anne-Frank-Stiftung in Großbritannien. 1929 als Eva Geiringer in Österreich geboren, war Schloss ein Kind, als die Nazis ihr Heimatland annektierten. Ihre jüdische Familie floh über Belgien nach Amsterdam, wo sie gegenüber von Anne Franks Familie lebte. Schloss’ Familie wurde 1944 verraten und ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht. Nach der Befreiung durch die sowjetische Armee 1945 kehrten Schloss und ihre Mutter Elfriede in die Niederlande zurück, wo sie Anne Franks Vater Otto wiedertrafen. 1953 heirateten Elfriede und Otto. (AFP/jW)