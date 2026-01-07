Neue KI-Chips von Nvidia und AMD
Las Vegas. Nvidia und AMD haben im Rennen um leistungsstarke KI-Prozessoren eine neue Runde eingeläutet. Die beiden Chipkonzerne präsentierten am Montag (Ortszeit) ihre neuesten Produkte auf der Technikmesse CES in Las Vegas. Dabei teilte Nvidia-Chef Jensen Huang mit, dass die Massenfertigung des neuen Spitzenprozessors »Vera Rubin« angelaufen sei. Dieser liefere im Vergleich zur Vorgängergeneration die fünffache Leistung. Würden mehrere Prozessoren zusammengeschaltet, könnten sie KI-Anfragen um das Zehnfache effizienter abarbeiten. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Was bedeutet die Schließung für die Region?vom 07.01.2026
-
Chinas gefährdete Investitionenvom 07.01.2026
-
Ausnahmen für US-Konzernevom 07.01.2026