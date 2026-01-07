Neue KI-Chips von Nvidia und AMD

Las Vegas. Nvidia und AMD ​haben im Rennen um leistungsstarke KI-Prozessoren eine neue Runde eingeläutet. Die beiden Chipkonzerne präsentierten am Montag (Ortszeit) ihre neuesten Produkte auf der Technikmesse CES in Las Vegas. Dabei teilte Nvidia-Chef Jensen Huang mit, dass die Massenfertigung des neuen Spitzenprozessors »Vera Rubin« angelaufen sei. Dieser liefere im Vergleich zur Vorgängergeneration die fünffache Leistung. Würden mehrere Prozessoren zusammengeschaltet, könnten sie KI-Anfragen um das Zehnfache effizienter abarbeiten. (Reuters/jW)