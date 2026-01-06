Vietnam mit acht Prozent BIP-Wachstum

Hanoi. Die vietnamesische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um voraussichtlich acht Prozent gewachsen. Das Statistikamt in Hanoi veröffentlichte am Montag eine erste Schätzung des Bruttoinlandsproduktes. Das erwartete Wachstum wäre das stärkste seit 2022 – trotz Zöllen in Höhe von 40 Prozent, die die US-Regierung unter Donald Trump verhängt hatte. Vietnams Exportvolumen legte demnach im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 475 Milliarden US-Dollar (rund 407 Milliarden Euro) zu. Die Importe, vor allem aus China, stiegen um 19 Prozent auf 455 Milliarden US-Dollar (390 Milliarden Euro). (AFP/jW)