Syrien: IS-Anlage angegriffen
London. Großbritannien und Frankreich haben eigenen Angaben zufolge am späten Sonnabend die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) in Syrien angegriffen. Dabei sei ein »mutmaßliches unterirdisches Waffenlager des IS nördlich von Palmyra getroffen« worden, wie das britische Verteidigungsministerium am Sonntag morgen bekanntgab. Vor wenigen Wochen waren zwei US-Soldaten und ein Übersetzer mit US-Staatsangehörigkeit bei einem Angriff eines angeblichen IS-Mitglieds in Palmyra getötet worden. Daraufhin hatte die US-Armee mehr als 70 Ziele des IS in Syrien bombardiert. Dieser gilt eigentlich seit 2019 als besiegt, zahlreiche Kämpfer haben sich aber in die Wüstengebiete Syriens und Iraks zurückgezogen und gelten weiterhin als Gefahr. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Ausland
