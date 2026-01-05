Aus: Ausgabe vom 05.01.2026, Seite 6 / Ausland
Myanmar: Amnestie für Tausende Gefangene
Naypyidaw. Die Regierung Myanmars hat zum 78. Unabhängigkeitstag des südostasiatischen Landes am Sonntag 6.134 Gefangene begnadigt. Ersten Berichten zufolge befinden sich unter den Freigelassenen auch politische Gefangene wie der frühere Informationsminister Ye Htut, der wegen angeblicher Aufstachelung zum Aufstand 2023 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war. Die frühere De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi soll dagegen nicht von der Amnestie profitieren. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Lob aus Kiew und Moskauvom 05.01.2026
-
Demokratischer Sozialist vereidigtvom 05.01.2026
-
Gewalteskalation ohne Endevom 05.01.2026
-
Orden für rechten Provokateurvom 05.01.2026