Aus: Ausgabe vom 05.01.2026, Seite 6 / Ausland

Myanmar: Amnestie für Tausende Gefangene

Naypyidaw. Die Regierung Myanmars hat zum 78. Unabhängigkeitstag des südostasiatischen Landes am Sonntag 6.134 Gefangene begnadigt. Ersten Berichten zufolge befinden sich unter den Freigelassenen auch politische Gefangene wie der frühere Informationsminister Ye Htut, der wegen angeblicher Aufstachelung zum Aufstand 2023 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war. Die frühere De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi soll dagegen nicht von der Amnestie profitieren. (dpa/jW)

