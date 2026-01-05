Jemen: Saudisches Bündnis rückt vor

Sanaa. Im Jemen hat das von Saudi-Arabien geführte Kriegsbündnis um die angeblich »anerkannte Regierung« des Landes nach einer am Freitag begonnenen Militäroffensive die Kontrolle über die ölreiche Region Hadramaut erlangt. Man habe einen »Riesenerfolg« gegen die von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützte Miliz des »Südlichen Übergangsrats« (Southern Transitional Council, STC) erzielt, erklärte der Vorsitzende des von Riad am Leben gehaltenen jemenitischen Präsidialrates, Raschad Al-Alimi, am Sonnabend. »Alle Militär- und Sicherheitsstellungen in der Provinz« an der Grenze zu Saudi-Arabien, die sich in der Gewalt des STC befunden hätten, seien »zurückerobert« worden. Zudem hätten sich in der angrenzenden Region Mahra Milizen auf die Seite der »Regierungsstreitkräfte« gestellt. Traditionell sind Saudi-Arabien und die VAE Verbündete. Als aber der STC unlängst im Alleingang weite Landesteile im Süden Jemens besetzte, für die er Unabhängigkeit beansprucht, gerieten Riad und Abu Dhabi in Konflikt. Unter anderem forderte Saudi-Arabien die VAE ultimativ auf, Jemen zu verlassen. (AFP/jW)