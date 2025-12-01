Pharmabranche: Biontech macht Übernahme von Curevac perfekt

Christoph Schmidt/dpa

Frankfurt/M. Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech hat die Übernahme des Tübinger Rivalen Curevac abgeschlossen und stärkt damit seine Position in der mRNA-Gentechnikforschung. Nach Ablauf der Nachangebotsfrist am Donnerstag morgen wurden Biontech insgesamt rund 86,75 Prozent der Curevac-Aktien angedient, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der verpflichtende Erwerb der restlichen Anteile soll im Januar 2026 folgen, anschließend ist ein Börsenrückzug von Curevac geplant.

Mit dem Zukauf will Biontech seine Kompetenzen beim mRNA-Design, bei Formulierungen und in der Herstellung ausbauen und zugleich seine Onkologiestrategie vorantreiben. Mit der Übernahme räumte Biontech auch einen seit Jahren schwelenden Patentstreit aus dem Weg. Die Tübinger hatten dem größeren Rivalen vorgeworfen, mit seinem umstrittenen Covid-19-Impfstoff Patente von Curevac verletzt zu haben, was Biontech stets zurückgewiesen hatte. Die beiden Unternehmen hatten sich bereits im August im Zuge der damals angekündigten Übernahme auf eine Beilegung des Rechtsstreits geeinigt. (Reuters/jW)