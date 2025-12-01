Trump-Medienkonzern will in Atomenergiegeschäft einsteigen

Michael Kappeler/dpa Der US-Präsident will ins Atomenergiegeschäft einsteigen

Sarasota. Der von US-Präsident Donald Trump gegründete Medienkonzern Trump Media and Technology Group (TMTG) will in das Geschäft mit Atomenergie einsteigen. TMTG werde mit dem Unternehmen TAE fusionieren, das an einer Technologie zur Kernfusion arbeitet, erklärten die beiden Unternehmen am Donnerstag. Demnach soll bereits im kommenden Jahr »das weltweit erste Kernfusionskraftwerk im industriellen Maßstab« entstehen.

TMTG steht hinter dem Kurznachrichtendienst »Truth Social« und ist außerdem im Bereich Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen aktiv. TAE ist eines von weltweit mehreren Dutzend Unternehmen, welche die Technologie der Kernfusion zur Stromproduktion nutzen wollen. TMTG und TAE wollen aus dem steigenden Energiebedarf wegen der Verbreitung von Künstlicher Intelligenz Profit schlagen. »Fusionskraftwerke dürften kostengünstigen, reichlich vorhandenen und zuverlässigen Strom liefern, der Amerika dabei helfen würde, die KI-Revolution für sich zu entscheiden und seine weltweite wirtschaftliche Vorherrschaft zu behaupten«, erklärten sie. (AFP/jW)