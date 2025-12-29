Gegründet 1947 Montag, 29. Dezember 2025, Nr. 301
Aus: Ausgabe vom 29.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Rüstung für Taiwan: China sanktioniert US-Firmen

Beijing. Wegen Waffenverkäufen an Taiwan hat China Sanktionen gegen 20 Rüstungsunternehmen verhängt. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Boeing-Produktionsstätte in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri sowie den Luftfahrtkonzern ­North­rop Grumman. Die betroffenen Firmen machen allerdings kaum oder keine Geschäfte mit China, einige waren schon zuvor sanktioniert worden.(AFP/jW)

