Rüstung für Taiwan: China sanktioniert US-Firmen

Beijing. Wegen Waffenverkäufen an Taiwan hat China Sanktionen gegen 20 Rüstungsunternehmen verhängt. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Boeing-Produktionsstätte in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri sowie den Luftfahrtkonzern ­North­rop Grumman. Die betroffenen Firmen machen allerdings kaum oder keine Geschäfte mit China, einige waren schon zuvor sanktioniert worden.(AFP/jW)