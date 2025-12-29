Aus: Ausgabe vom 29.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Rüstung für Taiwan: China sanktioniert US-Firmen
Beijing. Wegen Waffenverkäufen an Taiwan hat China Sanktionen gegen 20 Rüstungsunternehmen verhängt. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Boeing-Produktionsstätte in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri sowie den Luftfahrtkonzern Northrop Grumman. Die betroffenen Firmen machen allerdings kaum oder keine Geschäfte mit China, einige waren schon zuvor sanktioniert worden.(AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Vanke wanktvom 29.12.2025
-
Guatemala erhöht Mindestlohnvom 29.12.2025