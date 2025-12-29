Argentiniens Parlament billigt Mileis Kürzungen

Buenos Aires. Argentiniens Parlament hat erstmals einen Haushaltsentwurf von Staatschef Javier Milei abgesegnet. Der Senat verabschiedete den Haushalt am Freitag (Ortszeit) mit 46 Stimmen. 25 Senatoren stimmten dagegen, es gab eine Enthaltung. Mileis Partei hatte bei der Parlamentswahl im Oktober in beiden Kammern hinzugewonnen. Auf dieser Basis will der Staatschef nun eine Reihe von Reformen durchsetzen. Seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren hatte Milei einfach mit dem 2023 beschlossenen Haushalt regiert. Durch Ausgabenkürzungen im neuen Haushalt will er nun das Defizit auf null senken. (AFP/jW)