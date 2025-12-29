Aus: Ausgabe vom 29.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Italien lockert Aufsicht über Staatsausgaben
Rom. Das italienische Parlament hat eine Reform zur Lockerung der Aufsicht bei öffentlichen Ausschreibungen gebilligt. Der Senat verabschiedete das Gesetz am Sonnabend mit 93 zu 51 Stimmen. Die von der Regierung eingebrachte Reform beschneidet die Befugnisse des Rechnungshofes, der die Verwendung öffentlicher Gelder überwacht. Zudem wird die Höchststrafe für Verwalter, die öffentliche Gelder fahrlässig verwenden, begrenzt.(Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Vanke wanktvom 29.12.2025
-
Guatemala erhöht Mindestlohnvom 29.12.2025