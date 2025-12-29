Gegründet 1947 Montag, 29. Dezember 2025, Nr. 301
Aus: Ausgabe vom 29.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Italien lockert Aufsicht über Staatsausgaben

Rom. Das italienische Parlament hat eine Reform ​zur Lockerung der Aufsicht bei öffentlichen Ausschreibungen gebilligt. Der Senat verabschiedete das Gesetz am Sonnabend mit 93 zu 51 Stimmen. Die von der Regierung eingebrachte Reform beschneidet die Befugnisse des Rechnungshofes, der die Verwendung öffentlicher Gelder überwacht. Zudem wird die Höchststrafe für Verwalter, die öffentliche Gelder fahrlässig verwenden, begrenzt.(Reuters/jW)

