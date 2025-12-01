Kommandeur der Heeresschule tritt ab

Berlin. Das Abspielen der ersten Strophe des Deutschlandlieds bei einer Weihnachtsfeier der Bundeswehr kostet den verantwortlichen Offizier den Posten. Der Kommandeur der Unteroffizierschule des Heeres im sächsischen Delitzsch habe nach dem Vorfall Verantwortung übernommen und seinen Dienstposten zur Verfügung gestellt, teilte das Heer am Montag mit. Dem Antrag sei entsprochen worden. Er »bedaure den Vorfall außerordentlich«, wurde der Kommandeur zitiert. »Das Abspielen der ersten Strophe und die bisher nicht ausreichend erfolgte Aufarbeitung« entsprächen »nicht der Führungskultur im Heer«. Ab 5. Januar soll zunächst sein Stellvertreter die Schule führen. Vor mehr als 1.000 Gästen soll ein ziviler DJ die Strophe »Deutschland, Deutschland über alles …« abgespielt haben. (dpa/jW)