Wie erkennen wir Ironie?

Cambridge. Ironie ist eine schwierige Sache, viele Menschen verstehen sie entweder falsch oder gar nicht. Doch warum sind andere Menschen in der Lage Ironie, oder auch andere Stilmittel wie Sarkasmus zu verstehen? Ein Team um den Psychologen Sammy Floyd vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge hat versucht, dies genauer herauszufinden. Dazu wurden 776 Probanden mit mehrdeutigen Aussagen konfrontiert, deren Ergebnisse in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurden. Die Teilnehmer mussten acht Stunden lang Verständnisaufgaben lösen bzw. erkennen. Nach der Auswertung der Ergebnisse konnten die Forscher drei voneinander unabhängige kognitive Fähigkeiten feststellen, durch die wir uns Ironie erschließen. Erstens das Verständnis und das Wissen um soziale Konventionen. Zweitens, die Fähigkeit, Intonation wahrzunehmen, also Betonungen in der mündlichen Rede. Drittens unsere Kenntnisse über allgemeine Weltzusammenhänge. Die Wissenschaftler wollen nun in Folgestudien mit Hirnscans herausfinden, ob sich die Fähigkeiten genauer zu neuronalen Clustern zuordnen lassen. (jW)