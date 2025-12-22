Neu erschienen
Ausdruck
Schwerpunkt der neuen Ausgabe des Magazins der Tübinger Informationsstelle ist das Thema Feminismus und Antimilitarismus. Margot Mehlis wirft einen »feministischen Blick« auf den Zusammenhang von Militarismus, Patriarchat und kolonialer Moderne. Victoria Kropp schreibt über die Social-Media-Aktivitäten der Bundeswehr »zwischen Regenbogen und Tarnfarbe«, Robin Welsch über die »mediale Phantasie der kämpfenden Frau«. Jacqueline Andres zieht eine kritische Bilanz der »feministischen Außenpolitik«. Außerdem: Christoph Marischka untersucht die »kriegstüchtige« Berichterstattung über die antimilitaristischen Proteste in Köln Ende August, Ben Müller schreibt über die »NATO in der Arktis«. (jW)
Ausdruck. Magazin der Informationsstelle Militarisierung, Nr. 123, Dezember 2025, 71 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Informationsstelle Militarisierung e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen oder kostenlos im PDF-Format über imi-online.de
Glocke vom Ettersberg
Das Mitteilungsblatt der Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora berichtet über eine im Nachlass des 1969 verstorbenen Sozialdemokraten Hugo Robert aufgefundene Fahne der »Lagergemeinschaft Saar der Buchenwald-Überlebenden«. Die saarländische Gemeinschaft der Überlebenden löste sich offenbar »im Zuge des Kalten Krieges und der Wiedereingliederung des Saarlandes in die BRD auf«. Ulrich Schneider schreibt vor dem Hintergrund der routinierten Ausblendung des »Begründungszusammenhangs« ihrer Entstehung über die alliierten Internierungslager auf deutschem Boden nach 1945. (jW)
Die Glocke vom Ettersberg, Jg. 65/Nr. 260, 12 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora/Freundeskreis e. V., Eckenheimer Landstr. 93, 60318 Frankfurt am Main, Telefon 0 69/5 97 05 24
Position
Mehrere Beiträge in der neuen Ausgabe des Magazins der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) befassen sich mit dem ökologischen »Fußabdruck des Kapitals«. Außerdem: Ein offener Brief an die neue Jugendorganisation des BSW und Berichte über Aktionen und Veranstaltungen der SDAJ. In der Reihe »Working Whistleblower« berichten junge Genossinnen und Genossen wieder über die Realität an ihren Arbeitsplätzen. (jW)
Position. Magazin der SDAJ, Heft 6/2025, 46 Seiten, 1,70 Euro, Bezug: Verein Position e. V., Hoffnungstr. 18, 45127 Essen, E-Mail: position@sdaj-netz.de
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
links & bündig gegen rechte Bünde
