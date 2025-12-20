Aus: Ausgabe vom 20.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Massenprotest gegen Milieis Kahlschlagreform
Buenos Aires. In Argentiniens Hauptstadt haben Tausende Menschen gegen die geplante Arbeitsmarktreform von Präsident Javier Milei protestiert. Die Demonstrierenden zogen am Donnerstag (Ortszeit) vor den Präsidentenpalast im Zentrum der Hauptstadt. Aufgerufen zu dem ersten großen Protest gegen die Maßnahmen des Ultralibertären hatte die CGT, die größte Gewerkschaft des Landes. Die Demonstration sei nur »der erste Schritt«, sagte deren Kovorsitzender Jorge Solá.(AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
