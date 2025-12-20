Tik Tok lässt in USA Investoren einsteigen

Washington. Die Videoplattform Tik Tok hat den Einstieg einer Reihe von Investoren besiegelt, um in den USA aktiv bleiben zu dürfen: Das Unternehmen sowie der chinesische Mutterkonzern Bytedance hätten eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet, erklärte Tik-Tok-Chef Shou Chew in einem internen Schreiben an die Belegschaft. Der Softwarekonzern Oracle, die Investmentfirma Silver Lake und der staatliche Investor MGX aus Abu Dhabi halten den Angaben nach jeweils 15 Prozent an dem Joint Venture. Oracle-Gründer Larry Ellison ist ein langjähriger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump und Großsponsor der israelischen Armee. Tik Tok hat in den USA etwa 170 Millionen Nutzer. Seit seinem Amtsantritt im Januar hat Trump die Bytedance gesetzte Frist zum Verkauf von Tik Tok mehrfach verlängert, um mit China zu verhandeln. (AFP/jW)