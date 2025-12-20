Geheimnisträger des Tages: Ken Martin

Rod Lamkey/AP/dpa Kann die Zebras trampeln hören: Ken Martin

Was hat Ken Martin mit Pep Guardiola und Kurt Gossweiler gemein? Er analysiert gern Niederlagen. Die Ergebnisse aber macht er ungern öffentlich. Der Chef der Demokraten hat über den mit Interesse erwarteten Bericht zur Niederlage von Harris gegen Trump mitgeteilt, man werde ihn vorerst unter Verschluss halten. Eine öffentliche Aufarbeitung könne bei den kommenden Wahlkämpfen nach hinten losgehen. Taktisch immerhin ist das klug.

Bleibt die Frage, was da nun drinsteht. Zumindest, was nicht drinsteht, lässt sich durchgestochenen Hinweisen entnehmen. Nach parteiinternen Quellen scheinen es einmal mehr handwerkliche Fehler gewesen zu sein, ungeschickte PR, mangelhafte Spendenbeschaffung, ungenügende Nutzung moderner Medien (Podcasts und anderes Teufelszeug). Das Krafttier der Republikaner ist bekanntlich der Elefant, und der steht weiter im Raum.

Die Antwort dürfte den Blauen nie aufleuchten, weil sie bedeutete, sich einzugestehen, dass man ein systembedingt unlösbares Problem hat. Trumps größte Stärke war, Teile von Wählerschichten, die eigentlich kein Interesse an seiner Präsidentschaft haben können, auf seine Seite zu ziehen. Arbeiter trotz kapitalfreundlicher Agenda, ethnische Minderheiten trotz rassistisch grundierter Politik usw. Wo eine alte Linke fehlt, die den real existierenden Klassenkampf für sich nutzbar macht, stößt eine neue Rechte vor, die vermittels Kulturkampf und Identitätspolitik den Riss zwischen den verfeindeten Klassen klammern und den Frust umleiten kann. Das ist das Geschäftsprinzip der Republikaner, das die Demokraten nicht kopieren können, weil Konformität Teil ihrer DNA ist. Bezeichnend etwa, dass Obama im zurückliegenden Wahlkampf schwarze Männer rügte, die den weißen Trump der schwarzen Harris vorzogen. Nun, sie sind halt nicht bloß schwarz, sondern auch Männer.