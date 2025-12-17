Kundgebung zum 3. Advent

Grevesmühlen. Im mecklenburgischen Grevesmühlen haben Antifaschistinnen und Antifaschisten das zweite Jahr in Folge am dritten Adventswochenende gegen Krieg und Kapital demonstriert. Waren 2025 rund 70 Teilnehmer gekommen, wurden in diesem Jahr rund 80 Männer und Frauen gezählt, wie die Ostsee-Zeitung am Sonntag online berichtete. Die Teilnehmer kamen demnach unter anderm aus Schwerin, Lübeck und Hamburg. Angemeldet hatte die Demonstration Anja Groth. Gegenüber der Zeitung sagte sie: »Wir müssen gemeinsam als Arbeiterklasse gegen den Faschismus und die Ausbeutung durch das Kapital kämpfen.« Die Rednerinnen und Redner sprachen sich gegen die Wehrpflicht ebenso aus wie gegen die Entrechtung der Arbeiter. (jW)