Aus: Ausgabe vom 17.12.2025, Seite 15 / Antifaschismus

Faschistische Musik auf Weihnachtsmarkt

Cuxhaven. Auf einem Weihnachtsmarkt im niedersächsischen Otterndorf soll an mehreren Tagen hintereinander neonazistische Musik abgespielt worden sein. Die Polizei in Cuxhaven ermittelt nach eigenen Angaben vom Dienstag unter anderem aufgrund entsprechender Videobeiträge in sozialen Netzwerken. Abgespielt wurden demnach auch Lieder der gerichtlich als kriminelle Vereinigung eingestuften Neonaziband Landser. Die Täter seien unbekannt. Nach Angaben der Beamten ergaben sich bei den bisherigen Ermittlungen Hinweise darauf, dass die Musik am vergangenen Freitag sowie am Sonnabend und Sonntag abgespielt wurde. Neben Liedern der Gruppe Landser waren darunter demnach auch Stücke einer nicht genannten Band, die »bekannte Volkslieder unter anderem mit volksverhetzenden und antisemitischen Texten umdichtet«. (AFP/jW)

