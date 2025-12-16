Meyer-Werft: Milliardendeal mit MSC

Berlin. Die vom Staat gerettete Meyer-Werft erhält von der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises einen Auftrag im Wert von bis zu zehn Milliarden Euro, berichtete dpa am Montag. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung für den Großauftrag, der vier bis sechs Schiffe umfasst und die Werft im niedersächsischen Papenburg bis 2035 auslasten soll. »Diese Vereinbarung ist mehr als ein formaler Akt«, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD). Sie sei ein starkes Signal an die Menschen in der Region um Papenburg und an die mehr als 1.800 Zulieferer. (dpa/jW)