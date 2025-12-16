Griechenland zahlt Milliardenkredit zurück

Athen. Griechenland hat Kredite aus seinem ersten Rettungspaket seiner Euro-Partner in Höhe von 5,3 Milliarden Euro vorzeitig zurückgezahlt. Das Land habe die Summe am Montag beglichen, obwohl die Schulden eigentlich erst nach 2031 fällig gewesen wären, sagten zwei Regierungsvertreter in Athen. Regierungssprecher Pawlos Marinakis zufolge spart Griechenland damit bis zum Jahr 2041 Zinszahlungen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Zudem könne das Land seine Schuldenquote bis 2029 auf unter 120 Prozent der Wirtschaftsleistung senken. Bei den Krediten handelt es sich um einen Teil des ersten von drei Rettungspaketen der Euro-Partner aus dem Jahr 2010. Die Zahlung sei an die einzelnen Länder über die Europäische Kommission geflossen, sagte ein weiterer Regierungsvertreter. (Reuters/jW)