Sozialismus

Im Dezemberheft der Zeitschrift Sozialismus schreibt Torsten Teichert über »das Monopoly des Oligarchen Klaus-Michael Kühne« in Hamburg und eine »rot-grüne Senatspolitik, die sich dem Haifisch auf dem Silbertablett zur Selbstaufgabe präsentiert«. Bernhard Müller diskutiert das Verhältnis von »Ungleichheit und Rechtspopulismus«. Ulrich Duchrow beschreibt, wie die »staatstreue« und »kriegstüchtige« evangelische Kirche in Deutschland sich von der evangelischen friedensethischen Tradition entfernt. Walter Baier steuert Überlegungen zur »Lage der Linken in Europa« bei. Joachim Bischoff beleuchtet »oligarchische Tendenzen in scheinbar demokratischen Staaten« am Beispiel des Einflusses der Techmilliardäre auf die US-Politik. Manuel Schmitt beschäftigt sich mit der Frage, »wie Reiche das Klima belasten«, Wolfgang Müller mit dem Fünfjahrplan für 2026–2030 in China. (jW)

Sozialismus, Jg. 52, Nr. 12, 65 Seiten, 9 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozial­is­mus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de

Graswurzelrevolution

In der Dezemberausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution beleuchtet Elmar Wigand anlässlich des Block-Prozesses den »Zustand der herrschenden Klasse«. Rolf Cantzen schreibt über »Religionskritik, radikale Aufklärung und Anarchismus«. Gisela Notz erinnert an die Anarchosyndikalistin Clara Wichmann. Der deutsch-namibische Politikwissenschaftler Henning Melber spricht im Interview über den »langen Schatten des deutschen Kolonialismus«. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 53, Nr. 504, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag ­Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail:­ abo@graswurzel.net

Mitteilungen

Das aktuelle Heft der Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke dokumentiert Beiträge und Beschlüsse der KPF-Bundeskonferenz im November. Brigitte Triems schreibt über die Internationale Demokratische Frauenföderation (IDFF), die jahrzehntelang ihren Sitz in der DDR-Hauptstadt hatte und am 1. Dezember in Havanna den 80. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert hat. Siegfried Prokop erinnert an die sogenannte Hallstein-Doktrin, Edeltraud Felfe an das »Leseland DDR«. (jW)

Mitteilungen, Heft 12/2025, 41 Seiten, Spendenempfehlung: 1,50 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de