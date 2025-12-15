Gegründet 1947 Montag, 15. Dezember 2025, Nr. 291
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.12.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Irre explodieren nicht

From Dusk Till Dawn | Sa., 0.00 Uhr, Sky Cinema
imago61511244.jpg
United Archives/imago
Blutjung: Seth Gecko (George Clooney) und Richard Gecko (Quentin Tarantino)

Wann kriegt man schon zwei Filme in einem? Wäre das ein reiner Robert Rodriguez, wärs nicht so doll. Doch Roberts Freund Quentin the Tarantino hatte die Griffel am Drehbuch. So ist die Story gespalten in ein Rodriguez-Sujet (Vampirnacht hinterm Checkpoint) und ein Tarantino-Sujet (Roadmovie mit Toten), dialogisch trägt sie durchweg Tarantinos Handschrift. Die Brüder Gecko kidnappen auf der Flucht einen Prediger mit Familie – »Okay, Herumtreiber, treiben wir uns herum« – und setzen sich mit Vater, Sohn und Tochter nach Mexiko ab. »Ich hab’ gesagt: Macht, was ich sage. Nicht: Macht, was ich mache.« Gangster Carlos gibt den Brüdern den Treffpunkt durch: das Titty Twister. Dummerweise eine von Vampiren betriebene Absteige, wo jede Nacht die Gäste auf der Speisekarte stehen. Doch an diesem Abend sind die Ahnungslosen etwas wehrhafter, nicht gut für die Blutsauger. Carlos trifft mit dem Dawn ein: »Waren das etwa Irre?« »Nein, Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht auf sie trifft.« (fb)

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.