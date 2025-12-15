DB bestellt Busse für Milliarden Euro

Berlin. Die Deutsche Bahn ordert für die kommenden Jahre mehr als 3.300 neue Busse. Hauptlieferant wird der Münchner Hersteller MAN. Etwa 200 vollelektrische Überlandbusse liefere zudem der chinesische Hersteller Byd, so der Konzern am Sonnabend. Die Bestellung habe einen Wert von über einer Milliarde Euro. Für MAN ist es der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte, Konzernchef Alexander Vlaskamp sprach von einem »historischen Beschaffungsvertrag«. Neben elektrischen Bussen liefert MAN auch Verbrenner- und Hybridmodelle. (dpa/jW)