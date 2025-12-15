Commerzbank erwartet keine Übernahme

Frankfurt am Main. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hält eine Übernahme ihres Hauses durch die italienische Unicredit derzeit für wenig wahrscheinlich. Eine solche Transaktion sei kein Selbstzweck, sondern müsse für die Beteiligten einen Mehrwert haben. »Das sehen wir auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht«, sagte sie gegenüber Welt am Sonntag. Unicredit könne allenfalls mit potentiellen Synergien argumentieren, die jedoch wegen Geschäftsüberlappungen fragwürdig seien. Unicredit hält Anteile an der Commerzbank, die kurz unterhalb der 30-Prozent-Schwelle liegen, bei der sie zu einem Übernahmeangebot verpflichtet wäre. (dpa/jW)