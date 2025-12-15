Massaker an Juden in Australien

Sydney. Bei einem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind am Bondi Beach im australischen Sydney am Sonntag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben wurden 29 verletzte Personen in Krankenhäuser gebracht. Premierminister Anthony Albanese sprach von einem »Terrorakt«. Unter den Toten ist auch einer der Attentäter. Ein weiterer Angreifer konnte von einem Passanten, dessen Namen australische Medien als Ahmed Al-Ahmed angeben, entwaffnet werden. »Dieser Mann ist ein wahrer Held, und ich habe keinen Zweifel, dass heute Abend viele, viele Menschen dank seiner Tapferkeit noch am Leben sind«, erklärte der Regierungschef des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns. (dpa/jW)