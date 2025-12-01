Social-Media-Plattformen verlieren Jugendliche

Berlin. Junge Leute in Deutschland im Alter zwischen 16 und 18 Jahren nutzen die großen Social-Media-Plattformen weniger intensiv, als noch vor einem Jahr. Laut einer von der Postbank in Auftrag gegebenen Studie büßten Instagram, Youtube, Whats-App, Tik Tok, Snapchat und Facebook an Reichweite ein. Instagram und Youtube werden von den Jugendlichen am meisten genutzt (jeweils 68 Prozent). Bei Whats-App ging die Nutzung von 73 auf 65 Prozent zurück. Deutliche Verluste mussten auch Tik Tok und Facebook hinnehmen. Trotz der sinkenden Zahlen befürchten viele Jugendliche, dass ihre Freunde abhängig von sozialen Medien geworden sind. (dpa/jW)