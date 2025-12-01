Mediengruppe Bayern darf nach Franken

Passau/Bamberg. Die Mediengruppe Bayern (MGB) rund um die Passauer Neue Presse hat grünes Licht für die Übernahme der Mediengruppe Oberfranken (MGO) mit dem Fränkischen Tag in Bamberg. »Das Vorhaben ist aus wettbewerblicher Sicht unbedenklich«, entschied das Bundeskartellamt. Mit dem zwischen beiden Seiten vereinbarten Kauf baut das Passauer Medienhaus sein Verlagsgeschäft weiter aus. (dpa/jW)