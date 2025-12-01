Aus: Ausgabe vom 12.12.2025, Seite 14 / Medien
Mediengruppe Bayern darf nach Franken
Passau/Bamberg. Die Mediengruppe Bayern (MGB) rund um die Passauer Neue Presse hat grünes Licht für die Übernahme der Mediengruppe Oberfranken (MGO) mit dem Fränkischen Tag in Bamberg. »Das Vorhaben ist aus wettbewerblicher Sicht unbedenklich«, entschied das Bundeskartellamt. Mit dem zwischen beiden Seiten vereinbarten Kauf baut das Passauer Medienhaus sein Verlagsgeschäft weiter aus. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
