Deutsches Heer erhält neues Sturmgewehr

Daniel Karmann/dpa Es kann losgeballert werden: Das Sturmgewehr G95 von Heckler & Koch (Nürnberg, 24.2.2025)

Strausberg. Die Soldaten des Heeres erhalten die ersten Modelle ihres neuen Sturmgewehrs G95. Eine symbolische Übergabe der ersten Waffen gebe es am kommenden Donnerstag auf dem bayerischen Truppenübungsplatz Grafenwöhr an das Panzergrenadierbataillon 122, teilte das Heer am Freitag mit. Insgesamt erhalte das Bataillon rund 300 Exemplare der neuen Waffe, die in Sachen Präzision, Zuverlässigkeit und Modularität »neue Maßstäbe« setze, wie Generalleutnant Heico Hübner, Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres, erklärte. Beim Vorläufermodell G36 hatte es seit 2012 Hinweise auf Probleme mit der Treffgenauigkeit gegeben. (dpa/jW)