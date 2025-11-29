Tschernitz: Solarglashersteller GMB muss schließen
Tschernitz. Der Solarglashersteller GMB in Tschernitz im Landkreis Spree-Neiße muss Berichten zufolge schließen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Knut Rebholz habe dem RBB am Freitag mitgeteilt, dass ein in der Öffentlichkeit unbekannter potenzieller Investor abgesprungen ist. Damit verlieren 215 Beschäftigte von GMB zum 1. Dezember ihre Arbeitsplätze, wie der Sender berichtete. Die Industriegewerkschaft IG BCE reagierte demnach enttäuscht. »Mit dieser Entscheidung verliert die EU den letzten Solarglashersteller«, wird eine Pressemitteilung der Gewerkschaft zitiert. »Damit werden Deutschland und die EU in einem zentralen Bereich der grünen Transformation vollständig abhängig von hoch subventionierten Importen aus Asien«, so die IG BCE weiter, die am Montag zu einer Protestaktion in Tschernitz aufruft. (jW)
