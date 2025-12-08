Rotfuchs

Die »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« stellt erneut das Thema Krieg und Frieden in den Mittelpunkt der letzten Ausgabe des Jahres 2025. Hartmut König schreibt über die Veranstaltung »Vom Krefelder zum Berliner Appell« am 25. Oktober. Dokumentiert werden Auszüge aus der Rede Sevim Dagdelens auf der »Alternativen Einheitsfeier« am 7. Oktober in Berlin. Heinz Günther äußert sich zum Charakter des Ukraine-Krieges. Gerhard Giese analysiert dessen militärischen Verlauf, Hans Schoenefeldt erläutert, was alles im »Westen« demagogisch als Diplomatie bezeichnet wird. Roland Winkler warnt vor der Gefahr eines Atomkrieges, Holger Michael setzt seine Serie zum Nichtangriffsvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion von 1939 fort. Martina Dost würdigt Walter Womacka anlässlich seines 100. Geburtstages am 22. Dezember. (jW)

Rotfuchs, Dezember 2025, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 87 02 31, 12504 Berlin, Tel.: 030/98 38 98 30, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net

Antifa

In der aktuellen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA beschäftigt sich Jan Tölva mit den Vorstellungen der AfD in der Schulpolitik. Janka Kluge schreibt über den »Aussteiger« Erik Ahrens, Juliet Schnabel über die geplante »Deutschland-Tournee« des »rechten Gurus« Jordan Peterson. Außerdem: Informationen über den Bundeskongress der VVN-BdA im Oktober und eine Kritik von Michael Csaszkóczy an einem Beitrag von VVN-BdA-Geschäftsführer Thomas Willms über die »Vorväter« der AfD, der, so Csaszkóczy, »scheinbar ganz beiläufig« Narrative bedient, »wie sie immer wieder von den Propagandisten der bürgerlichen Mitte ins Feld geführt werden«. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, November/Dezember 2025, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

Gefangeneninfo

Die neue Ausgabe der Zeitschrift Gefangeneninfo enthält aktuelle Informationen zur Lage politischer Gefangener im In- und Ausland. Ausführliche Beiträge befassen sich unter anderem mit der Westsahara und einem Prozess gegen Antifaschisten in Berlin im Jahr 1994. (jW)

Gefangeneninfo, Nr. 457, 47 Seiten, 2 Euro (Ausland: 2,70 Euro), Bezug: Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, c/o Stadtteil- und Infoladen Lunte, Weisestr. 53, 12049 Berlin, Internet: www.gefangenen.info