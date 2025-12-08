Nachschlag: Alte Größe

IMAGO/Everett Collection Wer von euch hat heute schon einen gezwitschert? Härter als Anwälte spritten nur Ärzte und Journalisten

Mit »12 Angry Men« früh unsterblich, kehrt Sidney Lumet hier, nachdem er zwischen 1973 und 1976 in »Serpico«, »Murder on the Orient Express«, »Dog Day Afternoon« und »Network« seine unbestrittene Hochphase hatte, noch einmal in den Gerichtssaal zurück. »The Verdict« ist subtil und stilsicher inszeniert, zudem lebt das Drama von seinem Hauptdarsteller. Es geht weniger um den Fall, es geht um den Menschen, der mit ihm betraut wird. Paul Newman spielt Frank Galvin, einen früher großen Anwalt, der zu Beginn der Handlung in Alkohol und Zynismus gefangen scheint. Er übernimmt den Fall einer Frau, die seit ihrer Entbindung im Koma liegt. Die Gegenspieler: ein hoch angesehenes katholisches Krankenhaus und ein in allen Wassern gebadeter Advokat, der auch nichtjuristische Kniffe beherrscht. So wie Galvin in der Handlung noch einmal zu alter Größe findet, tat es auch Lumit mit diesem Film. Seine besten Tage übrigens noch vor sich hatte damals Bruce Willis, er ist als Statist in einer Saalszene zu sehen. (fb)