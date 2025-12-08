Gegründet 1947 Montag, 8. Dezember 2025, Nr. 285
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.12.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Alte Größe

The Verdict | Fr., 20.15 Uhr, Warner TV
imago98554143.jpg
IMAGO/Everett Collection
Wer von euch hat heute schon einen gezwitschert? Härter als Anwälte spritten nur Ärzte und Journalisten

Mit »12 Angry Men« früh unsterblich, kehrt Sidney Lumet hier, nachdem er zwischen 1973 und 1976 in »Serpico«, »Murder on the Orient Express«, »Dog Day Afternoon« und »Network« seine unbestrittene Hochphase hatte, noch einmal in den Gerichtssaal zurück. »The Verdict« ist subtil und stilsicher inszeniert, zudem lebt das Drama von seinem Hauptdarsteller. Es geht weniger um den Fall, es geht um den Menschen, der mit ihm betraut wird. Paul Newman spielt Frank Galvin, einen früher großen Anwalt, der zu Beginn der Handlung in Alkohol und Zynismus gefangen scheint. Er übernimmt den Fall einer Frau, die seit ihrer Entbindung im Koma liegt. Die Gegenspieler: ein hoch angesehenes katholisches Krankenhaus und ein in allen Wassern gebadeter Advokat, der auch nichtjuristische Kniffe beherrscht. So wie Galvin in der Handlung noch einmal zu alter Größe findet, tat es auch Lumit mit diesem Film. Seine besten Tage übrigens noch vor sich hatte damals Bruce Willis, er ist als Statist in einer Saalszene zu sehen. (fb)

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton