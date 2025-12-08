Musk fordert Zerschlagung der EU

Austin. Der Besitzer von X, Elon Musk, hat die Zerschlagung der Europäischen Union gefordert. »Die EU sollte abgeschafft und die Souveränität an die einzelnen Länder zurückgegeben werden, damit die Regierungen ihre Bevölkerung besser vertreten können«, schrieb der US-Milliardär und Tesla-Chef am Sonnabend auf X. Die EU hatte zuvor wegen Verstößen gegen Transparenzvorschriften eine Strafe von 120 Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt, das früher Twitter hieß. (Reuters/jW)