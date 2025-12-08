Japan beschuldigt China der Provokation

Tokio. Vor der Küste Japans haben chinesische Kampfjets laut Regierungsangaben aus Tokio zwei japanische Militärflugzeuge ins Visier genommen. Das japanische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit, chinesische Kampfflugzeuge hätten am Vortag vor der Insel Okinawa bei zwei unterschiedlichen Vorfällen ihr Feuerleitradar auf japanische Jets gerichtet. Verteidigungsminister Koizumi Shinjiro sprach von »gefährlichen und äußerst bedauerlichen« Vorgängen. Die chinesische Marine bezeichnete die japanischen Darstellungen jedoch als »komplett unvereinbar mit den Fakten«. (AFP/jW)