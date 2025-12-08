Jahrestag Assad-Sturz: Boykottaufruf zu Feiern

Damaskus. Ein geistlicher Anführer der religiösen Minderheit der Alawiten in Syrien hat zum Boykott der Feierlichkeiten zum ersten Jahrestag des Sturzes von Langzeitpräsident Baschar Al-Assad aufgerufen. In Syrien sei lediglich »ein unterdrückerisches System gegen ein noch unterdrückerischeres System ausgetauscht worden«, sagte das Oberhaupt des Rats der Islamischen Alawiten in Syrien und im Ausland, Ghasal Ghasal, in einer am Sonnabend auf Facebook verbreiteten Videobotschaft. Die islamistische HTS-Miliz und mit ihr verbündete Gruppen hatten am 8. Dezember 2024 die syrische Hauptstadt Damaskus erobert und regieren seitdem das Land. (AFP/jW)