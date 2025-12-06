Aus: Ausgabe vom 06.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Netflix kauft Warner Bros. Discovery
Los Angeles. Netflix kauft für 72 Milliarden US-Dollar die TV- und Filmstudios sowie die Streamingsparte von Warner Bros. Discovery. Mit der Einigung vom Freitag endet ein wochenlanger Bieterstreit. Der Streamingweltmarktführer übernimmt damit die Kontrolle über eines der wertvollsten und ältesten Hollywood-Studios. (Reuters/jW)
