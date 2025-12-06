Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. Dezember 2025, Nr. 284
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Wadephul holt Besuch in China nach

Berlin. Bundesaußenminister Johann Wadephul bricht am Sonntag zu einer Reise nach China auf, um seinen kurzfristig abgesagten Besuch nachzuholen. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts (AA) am Freitag mitteilte, wird der Minister am Montag Gespräche mit der chinesischen Regierung in Beijing führen. Für Dienstag ist dann eine Visite in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Guangzhou geplant. Dabei werde es vor allem um die wirtschaftlichen Beziehungen sowie die Sicherheit von Lieferketten gehen, unter anderem um seltene Erden. Ende Oktober war ein geplanter Besuch Wadephuls in China kurzfristig vom AA abgesagt worden, weil angeblich in Beijing nicht ausreichend Gesprächspartner zur Verfügung standen. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.