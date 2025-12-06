Wadephul holt Besuch in China nach
Berlin. Bundesaußenminister Johann Wadephul bricht am Sonntag zu einer Reise nach China auf, um seinen kurzfristig abgesagten Besuch nachzuholen. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts (AA) am Freitag mitteilte, wird der Minister am Montag Gespräche mit der chinesischen Regierung in Beijing führen. Für Dienstag ist dann eine Visite in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Guangzhou geplant. Dabei werde es vor allem um die wirtschaftlichen Beziehungen sowie die Sicherheit von Lieferketten gehen, unter anderem um seltene Erden. Ende Oktober war ein geplanter Besuch Wadephuls in China kurzfristig vom AA abgesagt worden, weil angeblich in Beijing nicht ausreichend Gesprächspartner zur Verfügung standen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
