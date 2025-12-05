DGB: Mehrheit für Achtstundentag
Berlin. Beschäftigte in Deutschland sprechen sich einer Umfrage zufolge mehrheitlich für eine Begrenzung ihrer Arbeitszeit aus. 72 Prozent der Befragten wollen täglich maximal acht Stunden arbeiten, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Donnerstag mitteilte. DGB-Chefin Yasmin Fahimi kritisierte eine mögliche Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes als »einseitige Verschiebung zu Lasten der Beschäftigten«. Die Umfrage für den Gute-Arbeit-Index ergab zudem, dass 98 Prozent der Befragten nicht länger als zehn Stunden arbeiten wollen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Stadler auf dem Abstellgleisvom 05.12.2025
-
Flutkatastrophe in Südostasienvom 05.12.2025