DGB: Mehrheit für Achtstundentag

Berlin. Beschäftigte in Deutschland sprechen sich einer Umfrage zufolge mehrheitlich für eine Begrenzung ihrer Arbeitszeit aus. 72 Prozent der Befragten wollen täglich maximal acht Stunden arbeiten, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Donnerstag mitteilte. DGB-Chefin Yasmin Fahimi kritisierte eine mögliche Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes als »einseitige Verschiebung zu Lasten der Beschäftigten«. Die Umfrage für den Gute-Arbeit-Index ergab zudem, dass 98 Prozent der Befragten nicht länger als zehn Stunden arbeiten wollen. (AFP/jW)