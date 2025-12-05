Proteste bei Bosch gegen Stellenabbau

Stuttgart. Die bei Bosch seit Wochen laufenden Aktionen von Tausenden Beschäftigten enden mit einer Mahnwache am Standort Stuttgart-Feuerbach. Bis Donnerstag abend postierten sich dort Betriebsräte und Beschäftigte vor dem Werkstor, um gegen den Abbau von 13.000 Stellen in der Autozuliefersparte »Mobility« zu protestieren. Inklusive der früher genannten Abbaupläne summiert sich der Einschnitt im gesamten Konzern auf 22.000 Stellen. (Reuters/jW)