Innovationscampus von VW und TU Dresden

Dresden. In der »Gläsernen Manufaktur« von Volkswagen (VW) in Dresden soll ein »Innovationscampus« entstehen. Der Autobauer, der Freistaat Sachsen und die Technische Universität (TU) Dresden gehen dafür eine Partnerschaft ein, wie VW Sachsen am Donnerstag mitteilte. Geplant ist ein Zentrum für zentrale Technologiefelder, darunter künstliche Intelligenz, Robotik, Mikroelektronik und Chipdesign. Die TU werde künftig fast die Hälfte der Flächen im Dresdner Werk nutzen. VW und TU wollen in sieben Jahren mehr als 50 Millionen Euro investieren, hieß es. Mitte Dezember endet in der »Gläsernen Manufaktur« nach 20 Jahren die Fahrzeugproduktion, zuletzt die des Elektroautos ID.3. (dpa/jW)