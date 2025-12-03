VS-Klage: Gutachten bestärkt Linke-Politiker
Hamburg. In der anstehenden juristischen Auseinandersetzung des Hamburger Landesamts für Verfassungsschutz gegen den Bürgerschaftsabgeordneten Deniz Celik hat der Linke-Politiker Rückendeckung durch ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten erhalten. Der Geheimdienst hatte Celik verklagt, um ihm verbieten zu lassen, weiterhin zu behaupten, die Behörde sei durch »Vertuschung, V-Leute-Skandale und immer wieder auch durch den Schutz rechter Netzwerke aufgefallen«. In der gutachterlichen Stellungnahme des Politikwissenschaftlers Hajo Funke von der Freien Universität Berlin kommt dieser zu dem Schluss, dass Celiks Äußerung eine »wissenschaftlich und politisch legitime Schlussfolgerung« darstelle, wie die dpa am Montag daraus zitierte. (dpa/jW)
