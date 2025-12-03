Gegründet 1947 Mittwoch, 3. Dezember 2025, Nr. 281
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.12.2025, Seite 15 / Antifaschismus

VS-Klage: Gutachten bestärkt Linke-Politiker

Hamburg. In der anstehenden juristischen Auseinandersetzung des Hamburger Landesamts für Verfassungsschutz gegen den Bürgerschaftsabgeordneten Deniz Celik hat der Linke-Politiker Rückendeckung durch ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten erhalten. Der Geheimdienst hatte Celik verklagt, um ihm verbieten zu lassen, weiterhin zu behaupten, die Behörde sei durch »Vertuschung, V-Leute-Skandale und immer wieder auch durch den Schutz rechter Netzwerke aufgefallen«. In der gutachterlichen Stellungnahme des Politikwissenschaftlers Hajo Funke von der Freien Universität Berlin kommt dieser zu dem Schluss, dass Celiks Äußerung eine »wissenschaftlich und politisch legitime Schlussfolgerung« darstelle, wie die dpa am Montag daraus zitierte. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.