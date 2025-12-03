Saarland: Polizei ermittelt gegen Soldaten

Zweibrücken. Nach insgesamt 19 Strafanzeigen hat die Polizei im Saarland die Ermittlungen gegen Fallschirmjäger des Bundeswehr-Regiments 26, das zur Saarland-Brigade gehört, aufgenommen. Das berichtete der Saarländische Rundfunk am Freitag. Im September hatte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken bereits die Vorwürfe gegen Soldaten der Luftlandebrigade geprüft. Bei einem Treffen in der Niederauerbach-Kaserne sollen sie den Hitlergruß gezeigt, sexuelle Übergriffe begangen und gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis verstoßen haben. Dem Bericht zufolge stehen auch Vorwürfe wegen Volksverhetzung im Raum. Nach dpa-Informationen richten sich die Ermittlungsverfahren gegen Unteroffiziere. (jW)