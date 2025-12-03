Nachschlag: Erfreulich unpostmodern

ZDF/Patrick Redmond Matt Damon als bornierter Esel, den an der Vergewaltigung seiner Frau allein seine verletzte Ehre interessiert

Wenn Sir Ridley Scott als Sir Walter Scott dilettiert, zieht man sich besser warm an. Zumal es im Film dauernd schneit. Der späte Scott hatte selten Glück. In »The Martian« (2015) schaffte er, sein Blade-Runner-Alien-Niveau zu erreichen, mit »The Last Duel« (2021) vielleicht ein zweites Mal. Man reist ins Frankreich Karls VI., 14. Jahrhundert, der Stoff traditionell, die Form modern. Es geht um die Vergewaltigung einer Frau und die Rettung der Ehre ihres bornierten Mannes. Auf das Opfer kam es damals nicht an. Doch Scott drückt dem Zuschauer diese Botschaft nicht aufs Auge, er lässt das Rashomon-Muster wirken. Wir sehen dieselbe Geschichte dreimal: aus den Augen des Gekränkten, den Augen des Vergewaltigers und den Augen der Vergewaltigten. Anders aber als bei Kurosawa befördert die Montagetechnik keinen Relativismus. Der Zuschauer weiß am Ende genau, was passiert ist, angemessenerweise. Bei einer Vergewaltigung gibt es keine Zwischentöne, kein Kommt-drauf-an, keine Entschuldigung durch Umstände. (fb)